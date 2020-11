L’allarme di Fonseca: «Attenta Roma, il Cluj l’anno scorso ha eliminato la Lazio»

La Roma vuole archiviare il prima possibile la qualificazione al prossimo turno di Europa League, per questo motivo il tecnico Fonseca non vuole che si verifichi nuovamente un calo di tensione come avvenuto durante la gara contro il CSKA Sofia, partita terminata per 0-0. Per questo motivo il portoghese durante la conferenza stampa ha elogiato le doti del Cluj, facendo intendere di non voler abbassare la guardia: «Il Cluj è una squadra molto forte, che ha un modo di giocare molto specifico e in cui tutti i calciatori fanno bene. È una squadra aggressiva sulle seconde palle e nella scorsa stagione è stata nel girone della Lazio e ha superato il turno, cosa che invece non ha fatto la Lazio. Poi è stata eliminata dal Siviglia, ma senza perdere (1-1 in Romania e 0-0 in Spagna nei sedicesimi di finale; ndr). Non perdono da 15 partite e sono sicuri del loro modo di giocare». Da segnalare alcuni problemi societari però, con l'allenatore Petrescu che vorrebbe lasciare il club per firmare un più ricco contratto negli Emirati e, allo stesso tempo, il presidente della società che minaccia di non presentarsi alla prossima gara di campionato per il trattamento riservato al club da parte degli arbitri.

(corsera)