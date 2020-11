Come accade ormai da inizio stagione, oggi pomeriggio ad assistere a Roma-Fiorentina ci sarà anche Ryan Friedkin, non ci sarà invece Rocco Commisso, partito per gli Usa. Nel frattempo i Friedkin stanno rimettendo mano alla struttura societaria. Al posto del segretario Longo, arrivato con Petrachi, arriverà Maurizio Lombardo, in uscita dalla Juvents. Ai saluti anche il responsabile dell'area media Paul Rogers, che sta per lasciare per motivi personali.

(Il Messaggero)