La Roma valuta il Flaminio ma non molla Tor di Valle

Ieri mattina si è sparsa la notizia di un incontro, poi smentito, tra Carlo Calenda, candidato Sindaco di Roma, il Ceo del club giallorosso Guido Fienga e Stefano Scalera, attuale vice capo gabinetto del Mef che da gennaio avrà un ruolo apicale nell'organigramma societario del club giallorosso e si occuperà del dossier stadio.

Gli ultimi sviluppi allontanano il club dal progetto originario di Tor di Valle, anche se non è stato completamento abbandonato. I Friedkin vogliono prendere in esame anche altre soluzioni, non ultima quella del Flaminio, che presenta comunque diversi ostacoli. I nuovi proprietari non hanno una posizione intransigente al riguardo, faranno le loro valutazioni. E soprattutto non vogliono essere trascinati in situazioni che coinvolgono la campagna elettorale per il nuovo sindaco. Di sicuro c'è una lettera d'impegno della Roma con Eurnova firmata nel 2014 per la realizzazione del progetto.

(Corsport)