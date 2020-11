La Roma resta indifesa

Sarà Juan Jesus l'unico difensore centrale di ruolo a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di Europa League contro il Cluj: l'ultimo forfait in ordine di tempo è quello di Smalling, che ha avvertito il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro. All'orizzonte la gara contro il Napoli, che dovrebbe indurre il tecnico portoghese a scelte conservative in coppa, per poi provare a schierare il miglior 11 possibile contro i partenopei.

Due opzioni, quindi, per domani: rimanere con la difesa a 3 arretrando sia Cristante che Karsdorp sulla terza linea giallorossa, o cambiare modulo e passare a 4, schierando il solo ex Atalanta accanto a Juan Jesus.

(Il Messaggero)