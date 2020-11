La Roma prova a chiudere i conti

Non sono ammesse distrazioni. Pur se la Roma si presenta senza difesa (fuori 5 centrali su 6) e con la testa alla sfida di domenica al San Paolo contro il Napoli, vincere questa sera con il Cluj equivarrebbe ad ipotecare con largo anticipo il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League e gestire al meglio il turnover nelle ultime due partite. Nel caso in cui il Cska Sofia non dovesse vincere contro lo Young Boys, con i tre punti al Radulescu Stadionul almeno il secondo posto nel girone sarebbe assicurato e dunque il pass alla fase successiva.

Fonseca apparentemente non fa calcoli. Vuole vincere anche per dare seguito alla striscia di 16 gare senza sconfitte: «Questa è una partita importante per noi, dobbiamo ottenere i 3 punti. Non possiamo pensare alla partita dell'andata. Dobbiamo capire che abbiamo una gara difficile. Il Cluj è pericoloso in casa, ma noi vogliamo vincere». Out l'intero reparto difensivo ad eccezione di Jesus, convocati 4 ragazzi della Primavera (Berti, Milanese, Tripi e Ciervo) con Pellegrini e Dzeko che, una volta usciti fuori dal tunnel del Covid-19, dovranno mettere minuti nelle gambe in vista di Napoli.

(Il Messaggero)