La Roma oltre Dzeko: Fonseca senza il bosniaco non teme il digiuno di gol

Il Coronavirus ha colpito duro, ma Paulo Fonseca non può abbattersi. Positivo al test Edin Dzeko, il tecnico portoghese dovrà fare di necessità virtù e tentare di condurre i suoi alla vittoria nella delicata sfida contro il Genoa. Al posto del bosniaco ci sarà Mayoral, che proverà a non far rimpiangere il titolare ripartendo dalla doppietta contro il Cluj. Ma non solo. Sono ben 10 infatti i marcatori giallorossi che hanno firmato le 20 reti stagionali della squadra. E sono tutti i reparti a fare a dare qualcosa in questo senso: 11 gol sono arrivati dagli attaccanti, 5 dai difensori e 4 dai centrocampisti.

(Gasport)