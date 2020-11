La Roma mira in alto

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Ora basta scherzi. Stasera all’Olimpico la Roma deve farsi bella anche in Europa. Arriva il Cluj, appaiato ai giallorossi in testa al girone A a quota 4 punti, una vittoria equivarrebbe a un bel passo in avanti verso la qualificazione. E dopo la rimonta in extremis sullo Young Boys e il deludente pareggio interno col Cska Sofia Fonseca aspetta la prima prestazione convincente in coppa.

Nel quinto confronto ufficiale con i romeni (2 vittorie giallorosse, una del Cluj e un pari nei precedenti) sarà di nuovo una Roma diversa dalla formazione- tipo, con Pau Lopez in porta, Fazio in difesa, la coppia Cristante-Villar in mediana e Pellegrini avanzato al fianco di Pedro per supportare il centravanti di scorta Borja Mayoral. «Mi interessa farlo giocare – spiega il tecnico sull’attaccante spagnolo – non c’è una squadra di campionato e una d’Europa. E’ una scelta mia di volta in volta, ovviamente sto attendo alla condizione fisica dei giocatori e alla vicinanza della prossima partita. Smalling non può farne tre in una settimana, Pedro può partire dall’inizio ma dobbiamo gestire sia lui sia Mkhitaryan».