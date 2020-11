La Roma inarrestabile vola anche in Europa. Fonseca: «Squadra ricca di personalità»

La Roma ha vinto 2-0 a Cluj e conquistato con due giornate di anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, mentre per la vittoria del girone basterà un pareggio giovedì prossimo all’Olimpico contro lo Young Boys. Paulo Fonseca, senza tutta la difesa titolare e con inizialmente fuori tutti i calciatori più importanti, è riuscito a centrare tutti gli obiettivi della vigilia: la quinta vittoria di fila tra campionato e coppa, la porta inviolata per la sesta volta in stagione, ma anche il minutaggio concesso ad alcuni calciatori in vista della gara di domenica sera a Napoli. «La squadra ha mostrato grande personalità, grande carattere, malgrado l’emergenza e nonostante diversi calciatori abbiano dovuto giocare fuori ruolo» ha detto Fonseca. «Vogliamo il primo posto, e cercheremo di conquistarlo battendo lo Young Boys la prossima settimana».

Decisivo l’ingresso di Veretout: il francese ha prima propiziato l’autorete di Debeljuh e poi realizzato il calcio di rigore che ha chiuso la gara: è stato il suo quinto gol stagionale dopo la doppietta alla Juventus e le reti contro Benevento e Milan, il quarto dagli undici metri. Serata indimenticabile per Filippo Tripi, romano classe 2002 che dopo la panchina nella gara dell’Olimpico ieri sera ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

