La Roma blinda i giovani talenti Milanese e Bove

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Uno dopo l'altro. La Roma blinda la linea verde, come dimostra il prolungamento contrattuale dei talenti più promettenti della Primavera. Le ultime intese ad essere state raggiunte sono quelle per Tommaso Milanese - con cui il club ha finalmente trovato un accordo definitivo dopo tre mesi di trattative con l'agente Marco Baschirotto - e Edoardo Bove. Tra giovedì e venerdì Milanese firmerà un nuovo contratto che lo legherà alla Roma fino al 2024: una ciliegina sulla torta che rappresenta il giusto riconoscimento dopo gli ottimi risultati ottenuti con De Rossi e l'esordio in prima squadra durante l'ultima gara di Europa League. Il trequartista cresciuto nella scuola calcio di Fabrizio Miccoli e arrivato a Trigoria nel 2016 percepirà un ingaggio superiore a quello di un normale Primavera, costituito da una base fissa importante più alcuni bonus che riguardano sia l'attuale stagione che quelle future.

Traguardo importante anche per Bove - anche lui ha firmato fino al 2024 - che dopo aver esordito in campionato, si lascia definitivamente alle spalle l'infortunio al piede e può tornare a pensare in grande. Il centrocampista infatti è considerato uno dei prospetti più interessanti della rosi di Alberto De Rossi, come dimostrano le attenzioni che diverse squadre gli hanno riservato durante l'ultima sessione di mercato (in primis il Napoli che ha cercato di inserirlo nell'operazione Milik). I rinnovi di Milanese e Bove si aggiungono a quelli di Ndiaye, Zalewski e Ciervo: operazioni portate a termine da Morgan De Sanctis e che rappresentano chiaramente la voglia della società di puntare forte sul settore giovanile.