La rincorsa di Spina: dieci mesi fa la rinascita a Marassi. Ora vuole tutto

Dalla possibile partenza al raggiungimento della piena maturità atletica e tecnica: questa in sintesi l'evoluzione dell'avventura di Leonardo Spinazzola alla Roma. In estate, per lui, era arrivato anche un sondaggio dalla Francia, ma l'ex Juventus non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la Capitale, soprattutto dopo la partenza di Kolarov. Contro la Fiorentina Spinazzola ha fornito una prestazione decisiva - 7 cross, 6 palloni intercettati ed il gol che ha propiziato la vittoria giallorossa -, a coronamento di un periodo in cui la vita regolare, il rapporto coi compagni e con l'allenatore, e gli allenamenti personalizzati per prevenire i guai fisici hanno contraddistinto il suo percorso. E c'è anche la chiamata della Nazionale.

(Gasport)