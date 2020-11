La rincorsa di Dzeko

Nella giornata di oggi Dzeko si sottoporrà al test del tampone. La speranza per il bosniaco è quella che il risultato sia negativo, così da regalargli la possibilità di rientrare a Trigoria e di essere a disposizione di mister Fonseca per la gara di domenica contro il Parma. Edin a casa ha continuato ad allenarsi e, stando alle fotografie apparse sui suoi social network, è pronto a vestire nuovamente la maglia della Roma. Che i giallorossi con lui in campo siano una squadra diversa è evidente, per questo motivo il tecnico portoghese non può che sperare nell'esito negativo del tampone visto anche il tour de force che aspetta la squadra nelle prossime settimane.

(gasport)