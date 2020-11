La rinascita di Spinazzola: da scarto a insostituibile

Leonardo Spinazzola si è ripreso di prepotenza la fiducia di tutti, tifosi ed allenatore, dopo il trasferimento all'Inter sfumato per un soffio. L'ex Atalanta e Juventus sta per diventare papà per la seconda volta e ora si gode il momento felice alla Roma. La valutazione del cartellino da 31 milioni non rappresenta più un peso per lui, e l'impiego che Fonseca sta facendo del laterale lo dimostra: è il calciatore più utilizzato dal tecnico portoghese con 676 minuti in stagione.

Numeri importanti per Spinazzola: è l'esterno che ha trovato per il maggior numero di volte la linea di fondo - 23 - con 7 cross riusciti e 10 occasioni create.

(Il Messaggero)