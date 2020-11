La rete dei mediatori del calcio dietro l'operazione Coric-Roma

La Guardia di Finanza prosegue le proprie indagini in merito alla trattativa che ha portato nel 2018 Ante Coric, ex giocatore della Dinamo Zagabria, a vestire la maglia della Roma per volere dell'allora direttore sportivo giallorosso Monchi. L'indagine si sta focalizzando in particolare su un fondo d'investimento chiamato Doyen Sport Investments (DSI), che agirebbe seguendo la logica di investitore esterno al mondo del calcio che acquisisce quote dei diritti economici dei calciatori. Quando la Roma acquista Coric lo fa per 8 milioni di euro, a cui si aggiunge un milione in commissioni. Solitamente è difficile individuare i soggetti che ricevono questi soldi, ma il trasferimento del croato a Roma è effettuato da un'agenzia romana denominata Corner Sport Management al cui interno opera Pietro Leonardi, che assieme a Tommaso Ghirardi è accusato per il fallimento del Parma Calcio. La Roma e Monchi ovviamente non hanno alcuna colpa all'interno dell'indagine.

(Domani)