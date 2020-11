La Napoli del 10. Conti-Ferlaino pellegrinaggio ai Quartieri Spagnoli

Continuano a Napoli le manifestazioni di affetto nei confronti di Diego Armando Maradona. I tifosi infatti si radunano da giorni ormai presso il murales dedicato alla leggenda argentina situato all'interno dei Quartieri Spagnoli. Nella giornata di ieri infatti si è presentato l'ex presidente del Napoli Ferlaino che, nonostante gli 89 anni, non poteva non dimostrare affetto per Diego, giocatore arrivato in maglia azzurra proprio sotto la sua presidenza. Presente anche Bruno Conti, che ha depositato una corona di fiori davanti al murales prima di fermarsi alcuni minuti a pregare per l'amico senza riuscire a trattenere le lacrime.

(gasport)