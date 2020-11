La “manita” giallorossa firmata dagli spagnoli, si sblocca pure Mayoral

La Roma mette un piede nella fase finale dell’Europa League dopo aver travolto il Cluj (5-0), grazie a una serie di prime reti stagionali. Quelle di Mkhitaryan — che ha portato in vantaggio i giallorossi dopo meno di un minuto di gioco — e di Borja Mayoral, centravanti

del giovedì, mandato in campo ancora una volta in coppa al posto di Dzeko e autore di una doppietta. Primo centro in giallorosso anche per Ibanez, davanti agli occhi non di due, ma di ben tre Friedkin: ieri sera all’Olimpico era presente infatti Danny, l’altro figlio di Dan oltre a Ryan. «Abbiamo fatto una partita molto seria e sono soddisfatto dei miei — spiega Fonseca — mi è piaciuto tutto perché sembrava una partita semplice, ma non lo era, il Cluj aveva buoni risultati in Europa League ed è stato campione di Romania per tre volte». La qualità in attacco ha fatto la differenza. «Borja, Pedro e Mkhitaryan hanno fatto una buona partita. Mayoral è giovane, dobbiamo dargli tempo per adattarsi, i due gol gli faranno bene, gli daranno fiducia. È poi la terza partita consecutiva senza prendere gol, vuol dire che abbiamo difeso bene: l’importante è cambiare giocatori senza cambiare le intenzioni».

(La Repubblica)

