La lunga notte del dottor Pulcini: oggi in Procura

È stata una lunga notte quella tra sabato e domenica per Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio e nell'occhio del ciclone dopo il caso-tamponi. Due giorni fa la Asl ha fermato i tre biancocelesti positivi dopo il tampone del Campus Biomedico, non assecondando il club che invece puntava tutto su quello negativo di Avellino. Pulcini ha sentito telefonicamente i suoi colleghi, medici sportivi di Serie A e B, a cui ha chiesto spiegazioni, chiarimenti, consigli su come poter uscire da questa situazione tanto difficile. Ha paura di poter essere addirittura radiato, una delle possibili conseguenze per la giustizia ordinaria.

Pulcini, 74 anni, medico e cardiologo, continua a ripetere di avere la coscienza a posto. Delle sue scelte nel club con cui lavora dal 2006 dovrà rispondere oggi alla Procura federale. Alla prima convocazione non si è presentato, stavolta dovrà necessariamente esserci se non vuole essere deferito.

(Gasport)