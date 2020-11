La favola di Diogo Jota: scommessa di Paulo e adesso leader dei Reds

Il protagonista assoluto della vittoria in Champions League del Liverpool sul campo dell'Atalanta, con partita terminata 5-0 a favore dei Reds, è stato solo uno: Diogo Jota. Il giovane, che ha messo a segno una tripletta, ha un passato che lo lega al tecnico della Roma Paulo Fonseca. Infatti, è stato proprio il tecnico portoghese a farlo esordire il 20 febbraio 2015 con la maglia del Pacos de Ferreira. Il giovane aveva ricambiato la fiducia con un assist che aveva regalato il pareggio e, da quel momento, Fonseca sceglie di puntare su di lui, facendolo giocare con molta continuità. Al termine della stagione però il tecnico passa al Braga e prova a portare con sé Jota. Il giovane infatti è ceduto all'Atletico Madrid, che lo gira in prestito al Porto. Diogo è cresciuto e ormai con la maglia del Liverpool viaggia a una media gol impressionante: una rete ogni 71 minuti in questo inizio di stagione.

(Il Messaggero)