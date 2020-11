Kumbulla è positivo: ora sono 5 i giallorossi col virus

Con la positività di Marash Kumbulla emersa ieri pomeriggio ora sono ben cinque i giocatori della Roma ai box a causa del Covid-19, ovvero Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio e a cui va aggiunto anche il primavera Boer. Un focolaio giallorosso che tiene ovviamente sull’allarme tutti, nella speranza che non ci siano stati ulteriori contagiati. Quello dell’albanese è la dodicesima positività giallorossa. I primi sono stati Mirante, Kluivert (poi ceduto al Lipsia), Bruno Peres e Carles Perez. Da fine ottobre, poi, la seconda ondata: i primi sono stati Diawara e Calafiori, a seguire Mancini. Le buone notizie per Paulo Fonseca arrivano almeno da Spinazzola, gli esami strumentali effettuati avevano escluso lesioni all’adduttore destro, quello che lo ha costretto a lasciare il campo a Genova dopo appena un quarto d’ora di gioco. Confermato quindi il risentimento, come da diagnosi iniziale. Il che sostanzialmente vuol dire che Spinazzola resterà a riposo ancora per qualche giorno, ma già all’inizio della prossima settimana – o al massimo a metà della stessa - potrebbe tornare a disposizione del portoghese.

(gasport)