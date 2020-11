Insigne, punizione da 10. Troppo Napoli per la Roma

Il Napoli spazza via la Roma e conquista i tre punti con un netto 4-0. I giallorossi non sono mai stati in partita e hanno perso sicurezza nel corso della gara, soprattutto quando è stata costretta a rinunciare per infortunio a Gianluca Mancini e Jordan Veretout. La squadra di Fonseca era arrivata a Napoli con poche sicurezze difensive, vedi l'assenza di Smalling e Kumbulla, e aveva dovuto schierare ancora una volta Cristante in mezzo ai due centrali. Per 30 minuti la Roma regge, ma cade sotto la pennellata di Insigne che su punizione fa l'1-0. Nel secondo tempo la Roma non trova modo di pareggiare e subisce il 2-0 con Fabian Ruiz, seguito dal 3-0 di Mertens e 4-0 di Politano.

(La Repubblica)