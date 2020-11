Infortuni e Covid: Roma a pezzi

Ancora debolmente positivo il tampone di Edin Dzeko, che si sottoporrà ad un altro test nella giornata di oggi. Un esito negativo darebbe un barlume di speranza all'attaccante bosniaco - svaniti anche i leggeri sintomi dei giorni scorsi - di sedere in panchina nel match contro il Parma, ma nonostante gli esercizi che il 9 ha continuato ad effettuare da casa la condizione andrà recuperata. Più probabile una convocazione per il Cluj, ma Paulo Fonseca potrebbe tenerlo a riposo vista anche l'ottima situazione della Roma nel girone di Europa League. Una gestione oculata, che permetterebbe al tecnico di evitare al centravanti eventuali infortuni di altra natura e di tenerlo in caldo per il vero obiettivo: la partita contro il Napoli.

Fonseca, intanto, dovrà fare i conti anche con le altre assenze: al momento si ragiona anche su un possibile impiego di Calafiori - società convinta ad accettare il prolungamento fino al 2025 con adeguamento economico -. Mossa per il futuro anche il prolungamento fino al 2024 di Ciervo e Zalewski: quest'ultimo ai box causa Covid, ma che potrebbe presto scalare le gerarchie e rappresentare una soluzione per l'out sinistro dell'attacco in prima squadra.

(Il Messaggero)