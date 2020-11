In tribuna, tre Friedkin. Paulo: "Prestazione seria"

C'è anche Danny, il figlio maggiore di Dan all'Olimpico. Insieme al padre e al fratello Ryan, si gode la cinquina giallorossa e conferma come la Roma per i Friedkin sia diventata una questione di famiglia. Nel post-gara Fonseca è soddisfatto: «È sembrata una partita facile, ma ricordo che il Cluj è una squadra che è stata tre volte campione di Romania. Siamo entrati bene, abbiamo fatto una partita seria e mi è piaciuto quasi tutto». Di certo è soddisfatto per il terzo match consecutivo senza subire reti: «La squadra è sicura. Abbiamo cambiato giocatori ma l'importante è non cambiare le intenzioni». Si è sbloccato Mayoral, difeso alla vigilia dal portoghese: «È giovane, dobbiamo dargli tempo. I gol lo aiutano». Ora c'è il Genoa: «Diawara non sarà pronto», la chiosa di Paulo.

(Il Messaggero)