Il talento di Boer blinda la porta della Primavera

Sesta vittoria consecutiva su sei partite disputate per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che gioca bene e ieri ha battuto la Juventus 4-2 sotto gli occhi dei colleghi di prima squadra, in particolare di Dzeko e Pellegrini. In evidenza il portiere diciottenne Pietro Boer, prestato alla squadra di Fonseca per qualche settimana come terzo portiere e rientrato ieri in Primavera.

Nato a Mestre e prelevato nel 2018 dal vivaio del Venezia da Tarantino, allora responsabile del settore giovanile giallorosso, ha un fisico imponente (193 centimetri), è esplosivo e completo sotto il profilo tecnico, abile sia tra i pali sia nelle uscite, oltre che comunicativo con i compagni di reparto. I tecnici lo paragonano a Donnarumma, anche se dicono che deve migliorare con la palla tra i piedi e nelle respinte.

