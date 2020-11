Il ricorso per il caso-Diawara. Il verdetto questa mattina?

La Roma nella giornata di ieri attraverso la figura del proprio avvocato Conte ha presentato reclamo per riavere il punto sottratto al club durante la prima giornata pareggiata 0-0 contro l'Hellas Verona. Il club giallorosso aveva subito da parte del giudice sportivo la sconfitta a tavolino per 3-0 per il fatto di aver inserito Diawara all'interno della lista sbagliata. L'avvocato Conte ha spinto molto sul fatto che si fosse trattato di un errore e non di dolo, visto che non è stato tratto alcun vantaggio da questo errato inserimento. Il verdetto potrebbe essere reso pubblico già nella mattinata di oggi dopo che la Corte d'Appello Federale si è riunita nella notte per prendere la decisione.

(gasport)