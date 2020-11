Il punto perso, la credibilità del calcio e il paradosso di una pena senza colpa

[...] La domanda da porsi è: Diawara avrebbe potuto giocare? La risposta è sì. Se la risposta è sì, che cosa si castiga? È come sanzionare con una multa per evasione fiscale un contribuente che ha pagato regolarmente le tasse ma ha sbagliato il numero civico dell’indirizzo sul modulo. [...] La stagione è piena di incognite. Nessuno può dirsi certo che ci sarà un girone di ritorno, che ci sia dunque tanto spazio per neutralizzare un ritardo, anche minimo. Molti risultati sono già stati viziati dalle assenze per le positività al Covid che il protocollo UEFA-FIGC considerano come infortuni.

Un protocollo pensato e firmato a maggio, quando [...] si poteva pensare di trattare un positivo come un infortunato per salvare il campionato. Ma uno, non intere squadre focolaio, come l’Inter nel derby, il Genoa a Verona, il Parma a Udine, oppure in Serie B la Reggiana costretta a giocare a Salerno nonostante 18 positivi. In questo quadro generale di credibilità perduta, un punto in più o in meno scava un abisso, e finire quarti o quinti è da tempo nel calcio italiano una differenza rilevante. In grado di condizionare la vita di una società e i suoi bilanci.

(La Repubblica - A. Carotenuto)