Il pensiero di Spalletti su Gigi Proietti: «Sono stato stregato dal suo sorriso. Maestro anche nella vicenda Totti»

IL TEMPO (M. VITELLI) - «Ebbi il grande piacere di incontrarlo una volta in un teatro, ad un evento per il quale avevo ricevuto un invito. Mi colpì il suo sorriso appassionato». Raggiunto ieri telefonicamente da Il Tempo, Luciano Spalletti ricorda così il grande maestro Gigi Proietti. Poi aggiunge un pensiero che ha il pregio di racchiudere in una sola frase ciò che probabilmente lo stesso amatissimo mattatore pensava del suo percorso. «Se far ridere e se sorridere alla vita era il suo mestiere, allora lui ha lavorato ventiquattro ore al giorno per tutti gli anni della sua esistenza».

Mai banale, il due volte ex-mister giallorosso (la prima esperienza dal 2005 al 2009 durante la quale ha conquistato due Coppe Italia consecutive e una Supercoppa italiana e la seconda nella stagione 2016/17), svela di non perdere mai l’occasione di vedere Gigi Proietti in televisione. «Se mentre sto facendo zapping mi imbatto in un canale che sta trasmettendo un suo show o un film nel quale recita, la ricerca di cosa guardare è finita». Tra i tanti lavori dell’attore capitolino scomparso all’alba di due giorni fa a causa di complicanze cardiache, solo poche ore dopo aver tagliato il traguardo degli ottant’anni, Spalletti ne ha apprezzato uno in modo particolare. «In famiglia – confida a Il Tempo - abbiamo visto tutte le puntate della serie Il Maresciallo Rocca».

Nel marzo del 2016 il grande artista, tifosissimo della Roma – faceva di tutto per non perdersi una partita e quando il lavoro lo costringeva lontano dallo stadio chiedeva di poter disporre di un televisore in camerino per avere comunque la possibilità di veder giocare la sua squadra del cuore -, si espresse così in merito al rapporto tra Luciano Spalletti, all’epoca allenatore dei giallorossi e l’allora capitano Francesco Totti. «San Spalletti sta risolvendo i problemi. Totti? Problema ingigantito». Un’opinione che oggi, a distanza di quasi cinque anni, il mister di Certaldo commenta così. «La posizione che prese Proietti nella storia tra me e Totti è l’insegnamento che quando si vuole veramente bene ad una cosa, il contributo da dare deve essere volto a tenere insieme le persone di cui ne fanno parte… non a dividerle. Ma questa è roba da maestri…»