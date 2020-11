Il nuovo Fonseca cura la difesa ma la chiave resta l'attacco

Adesso la Roma può annoverare tra i punti di forza anche la difesa. I 5 successi di fila affascinano, così come la striscia di 16 risultati utili in campionato (considerando anche il pari di Verona, poi trasformato in sconfitta a tavolino) cominciata proprio dopo l’ultima sconfitta di Napoli a cui seguì il cambio di sistema, ma se anche a Cluj, in piena moria di centrali difensivi, ha ritenuto inamovibile la difesa a tre, segno che sa mettere il passato - e quindi anche il suo storico 4-2-3-1 - nella giusta prospettiva: «Quello che avevo in testa quando sono arrivato è molto distante da quello che siamo oggi - dice Fonseca - Idee perfette non esistono, esistono idee che portano risultati oppure no. In ogni caso, essere offensivi è la cosa fondamentale. Mi hanno mandato un articolo che diceva che nelle prime 60 partite sono stato l’allenatore più offensivo degli ultimi 90 anni della Roma. Penso sia entusiasmante».

(Gasport)