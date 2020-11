Il no a Campos, poi la scelta: il retroscena dietro la decisione-Pinto

Si insedierà a Trigoria, non casualmente in coincidenza con la sessione di mercato: Tiago Pinto sarà subito chiamato ad incidere sul rinnovamento della squadra già dalla prossima estate. A condurlo verso la Roma è stato Charles Gould, assunto nelle scorse settimane come consulente dai Friedkin proprio per la ricerca del profilo più adatto a guidare l'area sportiva della Roma.

Tiago Pinto era piaciuto alla proprietà già dopo il primo incontro. Quando hanno capito che Luis Campos non era disponibile a spostarsi da Montecarlo, hanno rotto gli indugi e chiesto un altro incontro a Pinto, stimato dallo stesso Campos, e poi lo hanno ingaggiato, accettando di aspettarlo ancora un mese e mezzo per consentirgli di lasciare il Benfica senza strappi.

(Corsport)