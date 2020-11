Il Napoli incenerisce la Roma

Serata da dimenticare per la Roma di Fonseca, che esce pesantamente sconfitta dalla trasferta di Napoli per 4-0. I giallorossi non sono sembrati mai in partita, a discapito della squadra di Gattuso che ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco e che ha dedicato la vittoria allo scomparso Maradona. I giallorossi arrivavano al San Paolo da imbattuti in campionato da sedici giornate consecutive, ultima sconfitta propria a Napoli nel luglio della scorsa stagione, e in molti pensavano alla squadra di Fonseca come l'anti-Milan. Tutto da rifare invece, perché i rossoneri scappanao a più sei e i giallorossi adesso vengono agganciati dal Napoli a quota 17 punti. Il campionato è ancora lungo e, cosa più importante, la zona Champions è ancora lì a un passo.

(corsera)