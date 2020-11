Il gol senza età. Pedro fa festa con le intuizioni degli altri senatori

Nella Roma di Fonseca c'è un circolo del gol senza età, dove la voglia di segnare non invecchia, anzi. Un'immagine su tutte è quella che porta al raddoppio giallorosso contro la Fiorentina. Sulla ripartenza innescata da Veretout, Dzeko si trasforma in regista offensivo servendo Mkhitaryan sulla destra, che fornisce l'assist per il 2-0 di Pedro. La carta d'identità dei tre dice Dzeko 34 anni, Mkhitaryan 31, Pedro 33. «In Italia l’aspetto positivo è che non si guarda all’età dei giocatori ma alla qualità», aveva detto Fonseca alla vigilia della sfida.

La Roma ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime sette gare interne di campionato, cosa che non succedeva dal novembre 2016. Guardando ai singoli, invece, Pedro ha segnato la sua terza rete nell'arco di sei giornate di campionato, mentre per Mkhitaryan si è trattato del quarto passaggio vincente in questo campionato.

(Gasport)