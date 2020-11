Il gioco e l'equilibrio. Così la Roma di Paulo ha imparato a volare

Fonseca si è ormai preso la Roma con il suo gioco. L'allenatore portoghese è riuscito a imporre le proprie idee alla rosa, che in queste ultime giornate non ha dato segni di cedimento e anzi continua la propria scalata della classsifica, alla caccia di quel posto alla prossima Champions League che manca ormai da due anni. Il merito di questa continuità va dato ovviamente al tecnico giallorosso, che è riuscito a creare una squadra che gode del giusto mix di giocatori esperti, vedi i tre davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko, e giocatori che nonostante la giovane età e le prospettive di poter migliorare ancora, in questo caso vedi Kumbulla o Ibanez, sono già una sicurezza per il tecnico che infatti non si priva mai di loro. Gli esperimenti di Fonseca, soprattutto in Europa League, sono evidenti. L'allenatore sta cercando di creare due rose che ogni volta riescano ad avere il giusto mix di esperienza ma che garantiscano allo stesso tempo minutaggio a giocatori che diventeranno pilastri della Roma del futuro, vedi Villar e Calafiori.

