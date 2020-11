Il fastidio degli altri club: così si perde credibilità, a rischio tutto il sistema

Il caos tamponi scatenato dalla Lazio infastidisce tutti i club. Non tanto per una questione di vantaggi ma, come riferisce il quotidiano questa mattina, perché in questo momento la Serie A, costretta ad andare avanti per salvare la fetta dei diritti tv, non vuole perdere credibilità di fronte alle istituzioni.

La Lega, insieme alla federazione medici, è al lavoro per dare maggior forza al protocollo in atto. Per questo, verranno introdotte norme più rigorose, intensificando i tamponi e soprattutto centralizzandoli per renderli più omogenei.

(Corsera)