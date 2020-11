Il coronavirus ferma altri due big: stop a Dzeko e Callejon

Anche Dzeko e Callejon ai box, il Covid-19 fa altre due vittime illustri nel nostro campionato. E sono nomi pesanti per le rispettive squadre, con la Roma e la Fiorentina che si troveranno ad affrontare Genoa e Parma senza due dei loro migliori giocatori. Non ci voleva, soprattutto in questo momento in cui la Roma prova a dare l’assalto alle prime posizioni. Dzeko ieri è arrivato a Trigoria presto, il tampone rapido ha dato subito esito positivo. Il club lo ha mandato a casa, nel pomeriggio Edin ha effettuato anche il tampone molecolare, con lo stesso identico responso. Il giocatore è in isolamento a casa, nella sua dependance. Nel frattempo Diawara ha riottenuto l’idoneità sportiva, mentre per Calafiori la visita ci sarà lunedì.

(Gasport)