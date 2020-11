Il chirurgo di Zaniolo arriva per visitarlo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - A due mesi dall'operazione al ginocchio per Zaniolo è arrivato il momento di sottoporsi alla prima visita di controllo. Quella di ottobre in Austria era saltata a causa della diffusione del Coronavirus e ora, per non perdere altro tempo, è lo stesso dottor Fink, il chirurgo che ha effettuato l'intervento, ad essere atteso a Roma per monitorare i progressi.

Intanto a Trigoria è andato in scena un altro giorno di allenamenti individuali e non sono arrivate comunicazioni su nuove positività dopo i tamponi effettuati ieri mattina. Dopo Diawara si è rivisto in campo Calafiori.