Il calcio sull’orlo del baratro cerca i soldi per gli stipendi

I club di Serie A continuano a esser messi in crisi dalla situazione pandemica che ha colpito il paese. Le squadre infatti dovranno entro il 1 dicembre saldare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso, se questo non verrà fatto il regolamento prevede dei punti di penalizzazione. Durante il lockdown alcuni club avevano trovato un accordo con i propri tesserati per congelare i pagamenti e successivamente spalmarli sulle future mensilità, ma ci sono ancora tre società che quegli stipendi non li hanno saldati e non sono riusciti a trovare nuovi accordi con i diversi calciatori. Intanto ll Consiglio Federale ha approvato la rimodulazione del budget 2020, che ha registrato un utile di 2,1 milioni nonostante un calo del 20% degli introiti derivanti dagli eventi sportivi.

(La Repubblica)