Idee e investimenti: così i Friedkin inseguono il futuro

Da domani si entrerà nel rush finale, il rettilineo che porta dritti dritti verso il traguardo. Alle 17.30 del 6 novembre, infatti, terminerà il periodo di adesione all’Opa lanciata dal club giallorosso lo scorso 9 ottobre. Friedkin intanto vorrebbe acquisire il pieno controllo del club, ma per farlo servirà l'uscita dalla borsa. dove la Roma era sbarcata il 23 maggio del 2000, sotto la presidenza di Franco Sensi. Delisting che diventerà automatico nel caso in cui Friedkin si trovi ad avere in mano almeno il 95% delle azioni della Roma. RRI (Romulus and Remus Investments LLC, intanto, ossia la controllante del club) ha infatti deciso di ampliare l'aumento di capitale, portandolo da 150 a 210 di milioni e prorogando la scadenza di un anno (31 dicembre 2021). Questo per cercare di far fronte ad una situazione di bilancio preoccupante, su cui incide ovviamente la mancata partecipazione alla Champions League, ma anche l’impatto che ha avuto il Covid-19.

(gasport)