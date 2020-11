Ibanez, parla il suo primo tecnico «Un difensore top ma è come Falcao»

Eliane Sena, allenatore del Gremio Atletico Osoriense che ha lanciato Roger Ibanez nel calcio che conta, ha raccontato del suo primo incontro col difensore giallorosso (che all'epoca aveva 14 anni): «Si presentò come regista, così lo schierammo lì. All’inizio lo vedevo impaurito, gli dissi di stare tranquillo e divertirsi». Andrà bene e resterà due anni, dal 2014 al 2016, prima di entrare nel giro del Fluminense. «L’ho seguito passo passo, bastò un solo tocco d’esterno per convincermi a tenerlo». Poi il tecnico svela un retroscena: «Sono cresciuto con i consigli di Abílio dos Reis, uno dei più grandi scopritori di talenti brasiliani. Ha presente Dunga e Taffarel? Ecco, li ha scovati lui. Sono sicuro che Ibanez farà lo stesso». Poi Eliane esagera, trasportato dal un grande affetto verso Ibanez: «La prima volta che l’ho visto incampo, conquella tecnica e quel gioco pulito a testa alta quasi da volante, ho pensato che in campo ci fosse il nuovo Falcao».

(Gasport)