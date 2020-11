I tormenti di Smalling stanno per finire: giovedì il rientro

La Roma potrebbe finalmente riabbracciare Chris Smalling. Il difensore inglese infatti non ha attraversato un buon momento dal suo rientro nella Capitale, solo quattro gare dispustate e spesso fuori dalla lista convocati per infortunio. Fonseca però spera di riaverlo a disposizione per la gara di giovedì sera contro lo Young Boys dove potrà fargli mettere qualche minuti nelle gambe in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. Il portoghese per giovedì recuperarà anche Fazio. Si attendono gli esiti degli esami di Mancini e Veretout, usciti malconci dal San Paolo.

(corsport)