I mental coach di Serturini e Pettenuzzo: «La nostra funzione è potenziante»

«Tirare fuori il meglio dalle potenzialità di un atleta». Questo è il compito del mental coach, una figura che negli ultimi anni sta prendendo piede nel calcio, maschile o femminile che sia. Svolgono questo ruolo anche Nicolò Gatta e Filippo Polverelli, membri di Inner Skills che collaborano con Annamaria Serturini e Tecla Pettenuzzo della Roma Femminile.

Serturini e Pettenuzzo in campo e nello spogliatoio hanno ruoli ben diversi. Cosa cambia per voi?

«Il nostro lavoro si adatta in base al momento di crescita e alle necessità delle calciatrici, ognuna di loro esprime le sue potenzialita a modo suo e quindi anche in base a quello che la squadra si aspetta da loro. C'e differenza anche in relazione al ruolo in campo, cambiano gli obiettivi».

E loro in che momento sono?

«Stanno facendo entrambe un grandissimo lavoro. Annamaria vuole consolidare la sua importanza e lo sta facendo, Tecla invece si impegna per crescere e affermarsi al top».

Come si prepara una calciatrice a un big match?

«Richiede la stessa preparazione che necessita una partita contro l'ultima in classifica. Noi ci siamo per spingerle a dare sempre il massimo e anzi ci sono partite in cui la motivazione la trovano da sole, senza ulteriori aiuti. Noi le aiutiamo a creare una strategia personale in modo da gestire la pressione e i momenti critici. Poi i risultati nel calcio dipendono anche dal resto della squadra, noi incidiamo in termini individuali».

