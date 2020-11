I Friedkin usano il vecchio stemma e aspettano Pinto

Non è sfuggita agli occhi dei tifosi la scelta di Dan e Ryan Friedkin di indossare la mascherina con stampato in bella vista il vecchio stemma della Roma. Un gesto di apertura verso i tifosi che tramite l'avvocato Contucci hanno presentato 13.000 firme per riportare in auge lo storico stemma che, come annunciato dallo stesso Fienga, potranno ritrovare il prossimo anno sulle maglia giallorosse. Insomma i Friedkin stanno trovando il giusto compromesso tra passato e futuro, con una Roma lanciata in classifica che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

(gasport)