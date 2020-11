I Friedkin sfoggiano il vecchio stemma

Il Tempo (F. BIAFORA) – Dan e Ryan Friedkin tendono una mano verso la Curva Sud. Nella partita contro il Parma i proprietari della Roma si sono presentati all’Olimpico muniti di mascherina con impresso il vecchio stemma, quello utilizzato dal club fino al restyling del 2013. L’immagine ha fatto il giro dei social ed è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, in particolare quelli che spesso avevano contestato a Pallotta i cambi di logo. Le mascherine con la lupa e il simbolo ASR saranno prossimamente messe in vendita: da parte dei Friedkin non c’è alcuna preclusione nell’utilizzo dello stemma per dei prodotti.