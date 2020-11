I club: sì alla centralizzazione dei tamponi, no alla bolla

Le "raccomandazioni" della Federazione Medico-Sportiva alla Serie A per rendere più severo il protocollo della Federcalcio anti Covid validato dal Cts passano l’esame del Consiglio di Lega. Diversi club sono scettici sull'idea, in caso di positività di un membro del gruppo squadra, della bolla di sette giorni. Non tutte le società sono contrarie, ma sarà difficile strappare il via libera dell'assemblea dei club - non ancora convocata - su questo fronte.

Sul laboratorio unico, invece, i club sono d'accordo e ci sarebbero cinque proposte per la gestione delle tappe del circuito dei controlli. Semaforo verde anche per quanto riguarda la nascita di una Authority della Lega, con cui i club dovranno condividere tutte le informazioni. Nell’assemblea si dovrebbe definire la composizione della task force.

Le altre "raccomandazioni" dovrebbero diventare realtà senza problemi: il ritorno al tampone due volte a settimana e la scelta di continuare ad utilizzare il test molecolare per usare gli esami antigenici solo in forma aggiuntiva.

