Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha inviato una mail privata ai ministri Gualtieri (Economia), Spadafora (Sport) e Speranza (Salute) per chiedere all'esecutivo di non fermare i campionati professionistici e per informare gli interlocutori politici sulla condizione critica in cui versano le finanze del pallone. Si rischia il default nel caso in cui si continuasse a giocare, figurarsi se la macchina dovesse fermarsi di nuovo.

(Corsport)