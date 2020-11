Giovani e veterani. Mix giallorosso da zona Champions

Il gruppo di Fonseca si specchia nelle prodezze dei tre tenori Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, che tornano a far sognare la zona Champions, mentre i ragazzi di Alberto De Rossi viaggiano a punteggio pieno in campionato. In tutto questo si vede il marchio dei Friedkin, che hanno deciso di seguire anche la Primavera e hanno gradito molto che Fonseca convochi i ragazzi più di talento. I texani tengono molto alla crescita dei giovani, e non è un caso che il loro primo grande investimento è stato fatto per Kumbulla. Si cerca di puntare anche su giocatori più esperti, magari svincolati come Pedro. Per lo spagnolo 3 gol in 6 partita, era dal 2013, con Gervinho, che un nuovo acquisto non segnava così tanto. A Trigoria, infine, resta alta la prevenzione Covid, la società ha investito oltre mezzo milioni per consentire a Fonseca di non essere mai in emergenza.

(gasport)