Giovane e internazionale: ecco l‘identikit del nuovo ds. Il favorito è Krösche ma deve liberarsi dal Lipsia

E' quello di Markus Krösche il nome che più ricalca l'identikit del direttore sportivo che stanno cercando i Friedkin: giovane, aziendalista ma di estrazione sportiva, capace ma non ingombrante, con un inglese fluente. Occhio attento al bilancio e scoperte come Dani Olmo e Nkunku. Occhio di riguardo anche per lo sviluppo del settore giovanile. Tutte caratteristiche che piacciono e molto ai Friedkin, che però hanno pronte altre soluzioni nel caso in cui il primo nella lista delle preferenze - appunto, il tedesco - non dovesse liberarsi dal Lipsia.

(Corsera)