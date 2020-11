Gioia Milanese: «E adesso, chi dorme?»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - All’Olimpico va in scena la favola di Tommaso Milanese. Nel secondo tempo di Roma-Cluj il tecnico Paulo Fonseca ha regalato un sogno al centrocampista della Primavera che al 74’ ha fatto il suo esordio con la Roma in Europa League. E nel quarto d’ora che ha avuto a disposizione Milanese ha lasciato il segno: è suo l’assist per la rete del 5-0 realizzata da Pedro. Il battesimo con la prima squadra rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nella scuola calcio di Fabrizio Miccoli prima di approdare a Trigoria nel 2016. Nel post partita a Milanese brillano gli occhi mentre racconta la sua serata: “Non ho parole per descrivere l’emozione, è stato bellissimo. All’inizio non ci credevo, poi mi sono accorto che era tutto vero. Non credo che stanotte riuscirò a dormire”. Adesso il prossimo traguardo potrebbe essere il rinnovo di contratto: da settimane infatti la società e il suo entourage stanno trattando per trovare un accordo e blindare uno dei punti fermi della Primavera di Alberto De Rossi.