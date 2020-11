Giocate, gol e prodezze: Dzeko pronto al ritorno nel suo stadio amico

Quella contro il Napoli sarà anche la sfida di Edin Dzeko. Uscito dal tunnel del Covid-19 - che lo ha costretto a rimanere ai box 17 giorni e a saltare Genoa e Parma - il bosniaco ha voglia di campo. La personale voglia di rivalsa, la volontà di lasciare il segno in una stagione sin qui anonima è tanta e fa ben sperare. Tra campionato e coppa ha segnato appena 3 volte: doppietta al Benevento e di testa al Milan, rete servita su un piatto d'argento dal clamoroso errore di Tatarusanu. Da quando è alla Roma, soltanto nel suo primo anno era partito così in sordina. Edin riparte da Napoli, da quello stadio che gli ha sempre portato fortuna. I 4 gol segnati agli azzurri in carriera, li ha siglati infatti al San Paolo.

(Il Messaggero)