Edin Dzeko è tornato, ma contro il Cluj Fonseca darà ancora spazio a Borja Mayoral: lo spagnolo durante l'assenza del numero 9 non solo si è sbloccato, ma è anche sembrato entrare nei meccanismi di squadra con più fluidità. Il tecnico, ad ogni modo, concederà minuti al bosniaco per tirarlo a lucido in vista del match di domenica contro il Napoli. Dzeko non gioca infatti dalla partita contro la Fiorentina del primo novembre scorso.

(Corsera)