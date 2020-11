Era una passione risaputa quella di Gigi Proietti per la Roma, sbocciata in un pomeriggio del 1967 come raccontato in passato proprio dal compianto attore romano: un Roma-Napoli finito 2-1 per i giallorossi, che incendiò un amore mai ostentato ma sempre presente. Il club giallorosso ricorderà l'attore con una patch speciale, che sfoggerà sulle proprie casacche nel corso della partita di oggi contro il Genoa.

(Il Messaggero)