Giallorossi volano in Europa. “Adesso la sfida col Napoli”

Vincente e prima nel suo girone, la Roma vola anche in Europa League. È bastato un autogol provocato e un rigore realizzato da Veretout, entrato nella ripresa, per scaldare la gelida serata di Cluj (0-2), regalando ai giallorossi i tre punti. Arginata l’emergenza difensiva con l’inserimento di Spinazzola nei tre davanti a Pau Lopez (insieme a lui Juan Jesus e Cristante), con Fonseca capace di cambiare di continuo la squadra, girando posizioni e chiedendo ai giocatori l’abilità di adattarsi a tutti i ruoli. Da registrare una mezzora circa in campo, da mettere nelle gambe, invece, per Edin Dzeko, che tornerà titolare domenica a Napoli.

Archiviata la gara di ieri sera, Fonseca non può permettersi cali di concentrazione. Domenica c’è la trasferta di Napoli, scontro per la lotta alla zona Champions. Quella contro il Napoli sarà la prima delle otto sfide che i giallorossi dovranno affrontare fino a Natale, 8 in 20 giorni. Un tour de force di fine anno in cui difendere il terzo posto in classifica, approdando alla fase finale dell’Europa League.

