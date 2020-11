Giallorossi e partenopei 9 anni a rincorrere la Juve

Nove campionati in cui, dietro lo schiacciasassi bianconero, sono finite quasi sempre loro: 4 volte il Napoli, 3 la Roma. In questi 9 anni hanno stabilito entrambe il loro record di punti, 87 la Roma nel 2016-17, 91 il Napoli nel 2017-18, e hanno vinto come mai prima, 28 partite su 38 in quei due campionati, ma non è bastato. Nella classifica complessiva dal 2011 a oggi, dietro la super-Juventus da 827 punti, ci sono loro, il Napoli a 694 e la Roma a 670. Staccatissime le altre, si potrebbe dire a una stagione di distanza dal podio.

(corsera)